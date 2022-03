Augsburg

vor 12 Min.

Ein Russe soll einen Auftragsmord im Raum Augsburg geplant haben

Plus In der Region sollte offenbar ein Oppositioneller des tschetschenischen Regimes umgebracht werden. Der Mann stand in Augsburg selbst schon vor Gericht.

Von Jan Kandzora

Mokhmad A. macht aus seiner Abneigung gegen den tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow keinen Hehl. Immer wieder schreibt er in sozialen Netzwerken gegen den Diktator an, in dessen Regime Oppositionelle, Aktivisten und Homosexuelle gefoltert und ermordet werden. Tausende Menschen verfolgen den Youtube-Kanal, den Mokhmad A. betreibt; man sieht dort, wie er auf einer Demo spricht oder sich in einem aktuellen Video gegen die russische Invasion der Ukraine positioniert. Offenbar lebt der 27-jährige tschetschenische Oppositionelle gefährlich, obwohl er seit Jahren in Deutschland wohnt. Deutsche Ermittler gehen davon aus, dass ein russischer Staatsangehöriger die Ermordung des Mannes plante - und die Asylunterkunft im Raum Augsburg, in der Mokhmad A. die vergangenen Jahre lebte, bereits mehrfach ausgespäht hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen