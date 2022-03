200 Missbrauchsfälle angeklagt: Nachts stieg der Opa zur Enkelin ins Bett

Plus Ein Mann hat über mehrere Jahre hinweg seine Enkelin missbraucht. Das Mädchen verlor lange Zeit kein Wort darüber. Warum Kritik an der Familie aufkam.

Immer wieder, wenn es Nacht wurde, musste die Enkelin fürchten, dass der Großvater sich ihr nähern würde. Als Vierjährige, als Achtjährige, auch noch als 13-Jährige - so lange, bis sie, aus anderen Gründen, in die Obhut eines Kinderheims und einer Pflegefamilie gekommen war. Wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs ist ein 73-Jähriger vor dem Augsburger Amtsgericht verurteilt worden. Warum die Freiheitsstrafe zur Bewährung ausgesetzt wurde.