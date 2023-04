22-Jähriger zu Haft verurteilt: Vor Bar in der Jakoberstraße stach er zu

Plus Ein Mann hat einem Kontrahenten vor einer Bar in Augsburgs Innenstadt zweimal in den Rücken gestochen. Schon zuvor wurde der 22-Jährige durch Gewalt auffällig.

Waren es seine rund zwei Promille Alkohol oder gab es einen anderen Grund? Warum ein Kellner aus Gersthofen im vergangenen Oktober einem Kontrahenten zweimal mit einem Steakmesser von hinten in den Rücken stach, wurde in der Gerichtsverhandlung nicht klar. Deutlich hingegen wurde, dass das Opfer großes Glück hatte, nicht lebensgefährlich an der Lunge verletzt worden zu sein. Wie sich in der Verhandlung vor dem Augsburger Schöffengericht herausstellte, war es nicht die erste Gewalttat des Angeklagten.

Zu Beginn des Prozesses gestand der 22-jährige Vater einer zehn Monate alten Tochter durch seinen Verteidiger Florian Engert die Tat in der Jakoberstraße. Er bedauere sie. Weiter äußerte er sich nicht. Dass der Mann vor dem Schöffengericht und nicht vor dem Landgericht stand, wo ihm eine deutlich höhere Strafe hätte blühen können, war nach Worten von Rechtsanwalt Engert dem Umstand geschuldet, dass anfängliche Ermittlungen wegen versuchten Mordes fallen gelassen wurden. Dem Angeklagten sei ein Rücktritt von dieser Tat zugutegehalten worden. Rund ein Dutzend Zeugen, Polizisten, Sanitäter, Bar-Personal und Nachtschwärmer berichteten in der Verhandlung, was sich in jener Nacht in der Jakoberstraße zugetragen hatte.

Pächter der Augsburger Bar hatte in der Nacht Geburtstag gefeiert

Der Pächter einer Bar feierte bis tief in die Nacht seinen Geburtstag mit rund 30 Gästen, wie mehrere Zeugen berichteten. Unter ihnen befanden sich auch der Angeklagte und sein späteres, 45-jähriges Opfer. Schon einige Zeit vor der Tat seien der Angeklagte, gebürtiger Afghane und das Opfer, türkischstämmig, aneinandergeraten. Es sei um eine Frau gegangen, Beleidigungen seien gefallen, es habe Schubsereien gegeben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Dann, nach drei Uhr nachts, kamen sich die beiden Männer erneut ins Gehege. Vor allem der Angeklagte sei da erkennbar nicht mehr nüchtern gewesen. Mehrere Menschen hatten vor dem Lokal gestanden, um zu rauchen, als sich der Angeklagte und der Geschädigte erneut beleidigten und schubsten. Andere Gäste gingen dazwischen. Der 22-Jährige verschwand daraufhin in die Bar – und schnappte sich ein Steakmesser, das dort zum Zitronenschneiden in einem Behälter stand. Mit dem Messer stach er draußen dem ahnungslosen 45-Jährigen zweimal in den Rücken. So heftig sei der erste Stich, der gegen den Knochen des Schulterblatts ging, ausgeführt worden, dass das Messer sich verbog und zudem die Spitze abbrach, schilderte ein Kriminalbeamter der vorsitzenden Richterin Silke Knigge.

Er wusch das blutverschmierte Messer ab

Ein Rettungssanitäter beschrieb, wie schnell wesentlich Schlimmeres hätte passieren können, wenn etwa die fast zwölf Zentimeter lange Klinge durch den Rücken hindurch den Weg in die Lunge gefunden hätte. Im konkreten Fall, so bestätigte es auch der Geschädigte mit seinem Nebenklagevertreter Marco Müller, habe der 45-Jährige bereits vier Stunden nach seiner Behandlung selbstständig wieder die Uniklinik verlassen können. Der Angeklagte war nach den beiden Messerstichen ins Lokal zurückgekehrt, hatte dort das blutverschmierte Messer abgewaschen und im Lagerraum zwischen Bierkästen zu verstecken versucht. Dort war es aber von der Polizei gefunden worden.

Lesen Sie dazu auch

Noch an Ort und Stelle war der Angeklagte von der Polizei festgenommen worden, er saß seitdem in Untersuchungshaft. Psychiater Martin Gürtner wies vor Gericht darauf hin, dass der Angeklagte zum Tatzeitpunkt Alkohol von annähernd 2,3 Promille intus gehabt hatte, seine Einsichts- und Steuerungsfähigkeit aber nicht generell eingeschränkt gewesen sei. Er erklärte den Mann für schuldfähig. Der obligatorische Blick der Richterin in das Bundeszentralregister des Angeklagten vereinfachte es für diesen nicht.

Angeklagter wollte offenbar schon mal mit Messer zustechen

Daraus ging hervor, dass der – damals noch als sogenannter unbegleiteter Minderjähriger in einer Münchner Unterkunft lebende – Mann vor fünf Jahren schon einmal bei einer Prügelei mit einem Messer hatte zustechen wollen. Damals war er zu eineinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, ausgesetzt zur Bewährung. Diese war jetzt nicht mehr angezeigt, da waren sich Staatsanwältin Keller und Rechtsanwalt Engert einig.

Drei Jahre und zehn Monate forderte die Anklägerin für die schwere Körperverletzung, nach Engerts Meinung sei eine dreijährige Strafe Schuld- und Tat angemessen. Das Schöffengericht, das zunächst noch zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen hatte, verurteilte den 22-Jährigen vor den Augen seiner Ehefrau und der kleinen Tochter zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis, eine Strafe, bei der es keine Bewährung geben kann. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Hören Sie sich dazu auch unsere Podcastfolge über spannende Kriminalfälle in Augsburg an: