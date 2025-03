53-Jähriger gibt Drogen an Jugendliche ab – und wird verurteilt

Es waren schwere Vorwürfe, denen sich sin 53-jähriger Mann aus Augsburg ausgesetzt sah. In einem Prozess vor dem Landgericht Augsburg hat die zuständige Jugendkammer nun etliche davon als erwiesen angesehen. In manchen Aspekten gab es für den von den Augsburger Anwälten Felix Dimpfl und Donatella Angino vertretenen Angeklagten aber auch einen Freispruch. Dies betraf speziell die Anklagepunkte, die am gravierendsten gewesen waren, ging es im Prozess doch neben Drogendelikten auch um Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe. Aber der Reihe nach.

