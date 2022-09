Prozess in Augsburg

70 Anrufe am Tag, Kaffee in den Briefkasten: 40-Jähriger stellt Ex-Freundin nach

Plus Ein Augsburger verkraftet die Trennung von seiner Ex-Freundin schlecht. Immer wieder ruft er an, lauert ihr auf, beleidigt sie. Nun musste er sich vor Gericht verantworten.

Von Michael Siegel

Er rief sie bis zu 70 Mal an – an einem Tag. Er schickte ihr 40 WhatsApp-Nachrichten, schüttete Kaffee in ihren Briefkasten, versteckte ihr Fahrrad. Und er ließ seine Ex selbst dann nicht in Ruhe, als die Frau einen gerichtlichen Gewaltschutzbeschluss erwirkte. Jetzt wurde ein 40-jähriger Augsburger zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt, auf Bewährung. Diese werde er nutzen, gelobte der Mann, auch weil er inzwischen mit einer anderen Frau zusammenlebe, mit der er seit einem Monat ein Kind habe.

