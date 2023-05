Prozess in Augsburg

05:30 Uhr

81-jährige Putzfrau stiehlt bei Ehepaar über 40.000 Euro

Plus Eine Seniorin putzt in Augsburg bei einer Familie, die irgendwann bemerkt, das größere Bargeldbeträge im Haus fehlen. Die Hintergründe des Falls sind ungewöhnlich.

Von Michael Siegel

Zur Erleichterung aller Beteiligten stimmte die 82-jährige Angeklagte am Ende des Verfahrens gegen sie einer Prozessabsprache zu: Sie zahlt 5000 Euro an die von ihr Geschädigten, dafür wird sie nicht wegen Diebstahls verurteilt. Denn dass die zur Tatzeit 81-Jährige in ihrer Eigenschaft als Putzfrau aus einer Schublade bei ihren Auftraggebern über 40.000 Euro entwendet hatte, stritt die Angeklagte nicht ab. Es sei ihr passiert, so ihre Sicht der Dinge, da sei eine ihr „unerklärliche Neugier“ gewesen, einmal so viel Geld zu haben.

Ein Mitglied der betroffenen Familie, bei der die Seniorin reinigte, hatte in einer Schublade zu Hause in seiner Wohnung in Bergheim größere Beträge aus einer Abfindung verwahrt. Dann starb der Mann im Sommer 2022, seine Beerdigung stand an. Und gerade jetzt stellten die Eltern des Mannes fest, dass in seiner Schublade nichts mehr von seiner Abfindung da war. Sofort gab es den Verdacht: Das kann nur die Putzfrau gewesen sein, die das Geld genommen hat. Umgehend ging es zur Wohnung der Frau, dort wurde die 81-Jährige zur Rede gestellt. Die Frau rückte das Geld schließlich raus. Gemeinsam ging es zur Bank, wo ein Profi nachzählte. Es waren über 40.000 Euro. In den Tagen darauf machte die Familie des Geschädigten Kassensturz und meinte das Fehlen von 5000 weiteren Euro aus der Abfindung festzustellen. Der Verbleib dieses Geldes – dessen Existenz die Angeklagte abstritt – konnte nicht abschließend aufgeklärt werden.

