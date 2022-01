Prozess in Augsburg

Albtraum Stalking: Ein Augsburger soll Frauen massiv nachgestellt haben

Plus Ein Stalker soll einer Frau das Leben regelrecht zur Hölle gemacht haben. Wie die Situation in Augsburg aussieht - und was Polizei und eine Expertin raten.

Von Jan Kandzora

Die Erfahrung muss für die junge Frau in Albtraum gewesen sein. Sie war den Ermittlungen der Polizei zufolge auf dem Weg nach Hause in die Hammerschmiede, als Hassan L. (Name geändert) sie an einer Haltestelle erstmals ansprach. Der Mann, wie sein mutmaßliches Opfer zur Tatzeit im April vergangenen Jahres 18 Jahre alt, versuchte demnach noch eher auf harmlosem Wege, Kontakt aufzunehmen: Er sprach über Musik. Doch harmlos blieb es wohl nicht lange. Als sich die junge Frau in den Bus setzte, stieg er mit ein – und folgte ihr schließlich auch zu Fuß auf dem Heimweg. Laut Anklage drängte er sie, ihm ihre Telefonnummer zu geben; er berührte die 18-Jährige gegen ihre Willen. Er hinderte sie demnach eine Stunde lang mit körperlicher Gewalt daran, ins Haus ihrer Eltern zu gelangen.

