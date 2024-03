Amtsgericht verurteilt den Flaggen-Abreißer vom Augsburger Rathausplatz

Plus Im Prozess gegen einen 18-Jährigen, der die Israel-Flagge herunterriss und anzünden wollte, gibt es ein Urteil. Er behauptet, es sei ihm nur um eines gegangen.

Der junge Mann kauert sich in einer Daunenjacke auf den Holzstuhl, neben ihm ein Dolmetscher. Als Jugendrichter Fabian Espenschied ihn fragt, warum er im Oktober vergangenen Jahres die Israel-Fahne auf dem Augsburger Rathausplatz heruntergerissen habe, faltet der 18-Jährige die Hände vor sich. Er habe "berühmt" werden wollen, sagt der Angeklagte schließlich, habe gewollt, dass ihm viele Menschen in den sozialen Medien dafür applaudierten. Er wolle sich dafür entschuldigen, auch beim Staat Israel. Einen politischen, antisemitischen Antrieb verneint er. Es ist eine Erklärung, die weder der Richter noch Staatsanwältin Verena Dorn-Haag abkaufen.

Rückblick: Über drei Monate galt der 18-jährige Syrer als verschwunden. Er hatte sich, kurz nachdem die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen ihn erhoben hatte, von dannen gemacht, war per Haftbefehl gesucht worden. Erst kürzlich fanden ihn die Ermittler nach wochenlanger Suche – in Völklingen im Saarland.