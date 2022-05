An Haaren gezogen und zugetreten – eskalierter Streit landet vor Gericht

Vier Frauen begegnen sich zufällig in einem Augsburger Imbiss-Lokal. Zwei sind sich spinnefeind und prügeln sich. Der Fall landet im Augsburg vor Gericht.

„Wiedersehen macht Freude“, verspricht ein alter Spruch. Zwei Menschen, die sich lange Zeit nicht gesehen haben, treffen sich zufällig wieder, umarmen sich, freuen sich, reden über alte Zeiten. Beste Freunde für immer, sozusagen. Es geht aber auch anders. Zwei, die sich spinnefeind sind, begegnen sich nach Jahren wiederum durch reinen Zufall. Negative Emotionen tauchen in Bruchteilen von Sekunden auf. Und schon befetzt man sich, beleidigt sich, schlägt sich. Amtsrichterin Susanne Scheiwiller musste sich jetzt mit solch einem kuriosen Fall befassen, bei dem die Videoaufzeichnung einer Überwachungskamera eine gewisse Rolle spielte.

Es war kurz vor Mitternacht an jenem Julitag 2020, als sich vier Frauen auf dem engen Gang zur Toilette eines Imbiss-Lokales am Königsplatz begegnen. Zwei kannten sich: die nun 23-jährige Angeklagte und die von Staatsanwältin Tanja Kechter so bezeichnete „Geschädigte“, 24. Das Video, das den „Zickenkrieg“ beweiskräftig festhält, wird auf dem Laptop der Richterin abgespielt.

Schlägerei bricht unvermittelt in Augsburg Imbiss-Lokal aus

Darauf ist Folgendes zu sehen: Zwei Frauen kommen aus der Toilette, zwei wollen dorthin. Als sich alle vier begegnen, bleiben sie für einen Augenblick wie angewurzelt stehen. Dann wird irgendetwas gesprochen. Und schon schlägt die eine (die Angeklagte) der anderen die Hand kräftig ins Gesicht. Die reagiert blitzschnell, packt die Angeklagte an ihren langen schwarzen Haaren und reißt sie zurück. Die wiederum versetzt der „Geschädigten“ einen Fußtritt mit ihren Stöckelschuhen in Richtung Körpermitte. Zum Glück trifft sie nicht, denn die ältere der beiden Frauen ist im sechsten Monat schwanger. Sie kann den Tritt mit der Hand abwehren, erleidet Prellungen an den Händen und am Oberschenkel.

Die 23-Jährige hat gegen einen Strafbefehl über 1800 Euro Geldstrafe wegen Körperverletzung und Beleidigung Einspruch eingelegt, sitzt neben ihrem Verteidiger Christian Sering und sagt, sie sei selbst mit „Schlampe“ und „Hure“ beleidigt worden. „Weil sie mich an den Haaren packte, habe ich als Abwehrbewegung zugetreten“, behauptet die Angeklagte. Das sei nicht absichtlich gewesen. „Aber mein Einsatz war wohl übertrieben, ich entschuldige mich“, räumt sie auch im Hinblick auf die damals schwangere Kontrahentin ein.

Prozess in Augsburg: Die Angeklagte entschuldigt sich

Die Angeklagte erklärt dem Gericht den Hintergrund der Fehde: Man habe sich in einer Jugendhilfeeinrichtung kennengelernt, sei befreundet gewesen. „Doch ich habe bemerkt, dass mir die Beziehung zu ihr nicht gut tat“, beschreibt die Angeklagte den Grund, die Freundschaft aufzukündigen. Ihre Ex-Freundin habe jedoch an der Beziehung festhalten wollen, so sei es zum Streit gekommen. Die Begegnung im Imbissladen sei rein zufällig gewesen.

Die Ex-Freundin, die mit ihrem gesund geborenen kleinen Sohn ins Gericht gekommen ist, braucht nicht auszusagen. Zu eindeutig ist die Videoaufzeichnung. Weil die damals schwangere Frau die Angeklagte heftig an den Haaren packte, geht auch Staatsanwältin Kechter nicht mehr von einer Alleinschuld der Angeklagten aus. Das Gericht stellt das Verfahren vorläufig ein. Die Angeklagte, die derzeit kaum Einkommen hat, muss zur Auflage 40 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.