Prozess in Augsburg

Anästhesist soll Frau bei Karneval in Rio betäubt und vergewaltigt haben

Plus Ein Mediziner aus dem Raum Augsburg fliegt nach Brasilien, um zu feiern. Nun dreht sich ein Prozess am Landgericht um die Frage, ob er dort ein Verbrechen beging.

Von Jan Kandzora

Beruflich kennt sich Simon K. (alle Namen geändert) damit aus, Menschen zu narkotisieren. Der Mediziner aus dem Raum Augsburg arbeitet als Anästhesist auf einer Intensivstation außerhalb der Region, ein intensiver Beruf, wie er im Gerichtssaal schildert. Oder besser: Er arbeitete. Denn der 45-Jährige sitzt seit einem Dreivierteljahr im Gefängnis in Untersuchungshaft; er soll eine schwere Straftat begangen haben. Die Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft Augsburg gehen davon aus, dass der Arzt beim Karneval in Rio de Janeiro eine Frau betäubte, sie in sein angemietetes Apartment brachte und vergewaltigte.

Konkret geht es um Vorgänge aus dem Jahr 2020. Damals flog Simon K. nach Brasilien, um sich den Karneval anzuschauen. Zwei Bekannte, die dort wohnen, hatten ihn gefragt, ob er kommen wolle, berichtet der Mediziner. Ein Angebot, das er annahm. Jährlich zieht das Spektakel in Rio de Janeiro Millionen Menschen an, damals war der Arzt aus dem Raum Augsburg einer davon. Er sei auf der Suche nach einem Ausgleich gewesen zu seinem stressigen und fordernden Job, so erzählt er es vor dem Landgericht; er habe enorm viel gearbeitet, keine Hobbys gehabt, keine Freizeit. So wie der 45-Jährige es schildert, war er auf der Suche nach dem Exzess, wohl auch auf der Suche nach Sex. An dem Abend im Februar 2020 suchte er mit seinen Bekannten einen noblen Club in der Millionenstadt auf, man feierte offenbar bis zum nächsten Morgen und trank große Mengen Alkohol. Es sei eine "Open Bar" gewesen, sagt Simon K., wer einmal den Eintritt bezahlt habe, konnte demnach so viel Schnaps, Cocktails und Bier bestellen, wie er wollte.

