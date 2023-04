Prozess in Augsburg

07:45 Uhr

Angeklagt und Job verloren: Ein Hundebiss hat dramatische Folgen

Plus Das Herrchen eines Schäferhundes, der einen Dackel-Mischling attackierte, wird selbst verletzt und verliert daraufhin seinen Job. Nun kam es in Augsburg zum Prozess.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Es war an einem späten Julinachmittag 2022 in der Nähe einer Schule in Hochzoll-Süd: Der schwarze, nicht angeleinte Schäferhund eines 42-Jährigen stürzte sich auf einen Dackel-Collie-Mischling, den ein damals 96 Jahre alter Rentner an der Leine "Gassi" führte. Der größere Vierbeiner hatte sich so fest in den Nacken des kleineren Hundes verbissen, dass beide Männer größte Mühe hatten, die Tiere zu trennen. Mit dramatischen Folgen: Der hochbetagte Mann wurde an der Hand gebissen und stürzte zu Boden, das Herrchen des Schäferhundes erlitt bei dem Kampf mit seinem Vierbeiner eine so schwere Handverletzung, dass er seitdem krankgeschrieben ist, seinen Job verloren hat und von der Sozialhilfe lebt. Er musste sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung vor Amtsrichterin Beate Christ verantworten, weil er nach dem Zwischenfall davongerannt war, ohne sich um den 96-Jährigen zu kümmern.

Der Angeklagte, dessen Strafregister 21 Einträge aufweist und der bereits mehrfach im Gefängnis gesessen hatte, räumte die Vorwürfe mit vielen "Aber" ein. Es stimme, so sagt er, dass ihm sein Vater, der Hundehalter, stets gesagt habe, er dürfe den Hund nur angeleint führen. "Aber ich kenne den Hund seit Jahren und es ist noch nie etwas passiert", begründet er sein Verhalten. Damals habe er den 96-Jährigen nicht gesehen. "Auf einmal war der Hund weg", schildert er. "Als ich alles gesehen habe, bin ich sofort dazwischen." Dass er dann das Weite gesucht habe, ohne dem gestürzten Rentner zu helfen, erklärt er mit einem "Schock". "Ich habe das nicht überrissen." Seit dem Vorfall rede seine Familie kein Wort mehr mit ihm, sein Leben habe sich völlig geändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen