Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Angeklagte sollen Hunderttausende Zigaretten geschmuggelt haben

Plus Drei Männer sollen im großen Stil Zigaretten aus Russland und Weißrussland über Lettland nach Augsburg gebracht haben, ohne Steuern zu zahlen. Doch der Prozessauftakt ist holprig.

Von Michael Siegel

Es sind schwere Vorwürfe, denen sich drei Männer aus Lettland ausgesetzt sehen: Die Verdächtigen sollen in den Jahren 2018 bis 2020 Hunderttausende von unverzollten und unversteuerten Zigaretten nach Augsburg geschmuggelt und hier verkauft haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem gewerbsmäßigen Schmuggel vor. Doch der Prozess gegen sie, der am Mittwoch am Amtsgericht in Augsburg startete, hatte einen holprigen Auftakt. Ob und wann ein Urteil gegen die Angeklagten verhängt werden wird, ist unklar.

