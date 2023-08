Angeklagter verletzt zwei Polizeibeamte mit Holzprügel

Plus Ein 60-jähriger Mann aus Augsburg rastet nach einem Nachbarschaftsstreit aus. Im Prozess kommt ihm zugute, dass er bisher unbescholten geblieben war.

Weil der Richter überzeugt war, dass der bislang nicht vorbestrafte Angeklagte „so etwas nie wieder macht“, verurteilte er einen 60-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der gelernte Elektrotechniker hatte einen Polizeibeamten und dessen Kollegin vor seiner Wohnungstür in Lechhausen mit einem Holzknüppel auf die Köpfe geschlagen und so verletzt, dass beide zehn Tage dienstunfähig waren.

Hintergrund des damaligen Einsatzes war ein Nachbarschaftsstreit gewesen: Schon seit geraumer Zeit war der Angeklagte genervt vom rhythmischen Aufschlagen eines Balles in dem Mehrfamilienhaus gewesen. Er hatte daraufhin selbst einen Ball genommen und hatte begonnen, ihn im Flur eine Etage über ihm springen zu lassen. Die Diskussion mit den Nachbarn wurde so heftig, dass diese die Polizei riefen. Als die Beamten bei dem 60-Jährigen klingelten, öffnet er und es passierte, wofür es später zweierlei Sichtweisen gibt.