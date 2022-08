Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Anwalt landet wegen Äußerung gegenüber Justizbeamtem vor Gericht

Ein Strafverteidiger möchte in Gablingen seinen Mandanten besuchen und gerät in ein Wortgefecht mit einem Mitarbeiter des Gefängnisses. Der Anwalt wird zum Angeklagten.

Von Peter Richter

Ein ungewöhnlicher Prozess fand nun am Augsburger Amtsgericht statt. Angeklagt: Ein 50-jähriger Anwalt, der einen Justizbeamten beim Gefängnis in Gablingen beleidigt haben soll. Ein Strafbefehl sah ursprünglich eine Geldstrafe von 7500 Euro vor. Doch nun ist der Fall vom Tisch.

