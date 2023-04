Apothekerin erfindet Kunden "Mr. Snow" und verkauft illegal Medikamente

Eine Apothekerin gesteht, für einen erfundenen Kunden verschreibungspflichtige Medikamente für 71.500 Euro bestellt und unerlaubt an Unbekannt weiterverkauft zu haben.

Ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe plus eine Geldauflage von 10.000 Euro – so lautet das Urteil gegen eine 47-jährige Apothekerin aus Augsburg. Zudem muss die Angeklagte Wertersatz in Höhe von 71.500 Euro leisten. Die Frau soll über fast zwei Jahre hinweg insgesamt 84 Mal verschreibungspflichtige Medikamente für einen von ihr erfundenen Kunden „Mr. Snow“ bestellt und diese Präparate an andere, unbekannte Personen verkauft haben, um sich zu bereichern.

Die Staatsanwaltschaft warf der 47-jährigen Pharmazeutin, die eine Apotheke in der erweiterten Augsburger Innenstadt betreibt, zudem vor, die Präparate als Betäubungsmittel weiterverkauft zu haben. Deshalb sei sie nach dem strengeren Betäubungsmittelgesetz zu verurteilen. Die drei Verteidiger der Angeklagten stellten diesen Vorwurf allerdings infrage. Denn selbst, wenn ihrer Mandantin die Bestell- und Verkaufsvorgänge nachgewiesen werden könnten, erfüllten die von ihr vertriebenen Medikamente keine Strafbarkeit nach dem Betäubungsmittelgesetz. Grund: Die Apothekerin habe Zubereitungen angefertigt, die vor dem Gesetz als "Ausnahmen“ firmierten – also nicht strafbar seien. Zudem habe die Angeklagte nichts über die Verwendung der Medikamente als mögliche Betäubungsmittel gewusst - und auch nicht, dass die Präparate ins Ausland weiter versandt worden seien.

Prozess in Augsburg: Viele der Medikamente waren verschreibungspflichtig

Gut 20 Minuten dauerte es, bis Staatsanwalt Thomas Kieferle die Anklageschrift mit den 84 einzelnen Fällen verlesen hatte. Viele der Pillen oder Salben seien durch einen Arzt verschreibungspflichtig gewesen. Insgesamt 71.500 Euro habe der Umsatz mit den Medikamenten betragen, die die Frau beim Großhandel bestellt und dann weiterverkauft habe. Zwischen 4,80 Euro und 3275 Euro lagen die Kosten für die einzelnen Posten. Die Angeklagte machte zunächst keine Angaben zu den Vorwürfen, erklärte Rechtsanwalt Ulrich Swoboda, der die Frau gemeinsam mit Klaus Rödl und Berhard Hannemann vertrat. Um alsdann mit der Erklärung aufzuwarten, dass aus Sicht der Verteidigung der Vorwurf des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln nicht gegeben sei.

Richter Benedikt Weinkamm hielt dem aus seinem Aktenstudium entgegen, dass immer wieder festzustellen sei, dass der Bestellung und Weitergabe eines Medikaments noch am selben Tag ein Buchungsvorgang auf einem Konto erfolgte, für das nur die Apothekerin zeichnungsberechtigt sei. Auch ließen die Buchungen darauf schließen, dass der Wohnsitz der Empfänger im Ausland lag. Eine komplizierte Gemengelage, die es ausführlich in Rechtsgesprächen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu erörtern galt. Resultat: Gegen die Zusicherung einer Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne, sowie eine Zahlung von 10.000 Euro legte die Mutter dreier Kinder über ihre Verteidiger ein Geständnis ab - ausgenommen den Vorwurf des Betäubungsmittelhandels.

Die ersten Hinweise ergab eine Schleierfahndung auf der A8

Der zuständige Ermittler der Augsburger Kripo, der zur Bestätigung des Geständnisses als Einziger von acht geladenen Zeugen vernommen wurde, berichtete Einzelheiten zu dem Fall. Ausgangspunkt sei eine Schleierfahndung 2021 auf der Autobahn 8 gewesen, wobei in einem BMW bei zwei chinesischen Staatsbürgern zehn Kartons voll mit Medikamenten gefunden worden seien. Es fanden sich Hinweise, dass die Kartons im Zusammenhang mit Augsburger Apotheken stünden. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen und konnte alle Kartons der Apotheke der 47-Jährigen zuordnen. Dort wurden dann das Kassen- und das Buchungssystem untersucht, wobei der als "Dummy“ bezeichnete "Mr. Snow“ entdeckt wurde. Auf ihn seien sämtliche in der Anklage bezeichneten Medikamente bestellt worden. Insgesamt, so der Ermittler, 35.000 Tabletten, dazu Salben und Tropfen.

In ihren Plädoyers umrissen Staatsanwalt Kieferle (zwei Jahre) und die drei Verteidiger (ein Jahr, neun Monate) die im Deal vereinbarten Ränder des Strafmaßes. Das Schöffengericht von vorsitzendem Richter Benedikt Weinkamm verurteile die Frau schließlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, die es zur Bewährung aussetzte. Das Gericht erachtete dies als angebracht, da die Angeklagte erstmals vor Gericht gestanden habe und, weil sie ein werthaltiges Geständnis abgelegt habe, welches weitere Nachermittlungen erübrigt habe. Als Bewährungsauflage wurde eine Zahlung von 10.000 Euro an die Drogenhilfe Schwaben festgesetzt. Zudem muss die Frau gemäß dem Leitsatz "Straftaten dürfen sich nicht lohnen“ den gesetzlich festgeschriebenen Wertersatz leisten, in ihrem Fall 71.500 Euro.

Apothekerin aus Augsburg muss Geld an die Drogenhilfe zahlen

In Sachen Strafjustiz war die Frau – nach Einschätzung des Richters – bestens beraten mit dem wohl bestmöglichen Urteil davongekommen. Es erwartet sie aber wegen der Vorfälle auch ein Verfahren vor der berufsständischen Apothekenkammer, wo es um ihre Zulassung als niedergelassene Apothekerin gehen wird, und wo das milde Urteil am Amtsgericht hilfreich sein könnte.

