Arzt verbreitet Gewaltvideos der Taliban und wird verurteilt

Plus Ein Mediziner veröffentlichte im Internet Videos, auf denen auch eine Hinrichtung zu sehen ist. Nun gab es am Amtsgericht in Augsburg ein Verfahren. Manches blieb unklar.

Von Klaus Utzni

Eine Geldstrafe über 37.500 Euro (150 Tagessätze zu je 250 Euro) ist an sich bei einem Verfahren vor dem Amtsgericht bereits eine ziemlich hohe Sanktion. Äußerst ungewöhnlich ist darüber hinaus die Tatsache, dass es sich bei dem nun rechtskräftig verurteilten Täter, der brutale Videos der Taliban verbreitete, um einen Arzt handelt. Der 53-Jährige, der zur Tatzeit im Dezember 2021 noch in Augsburg wohnte und inzwischen verzogen ist, hatte auf seinem Twitter-Account insgesamt drei Gewaltvideos der Terrorgruppe veröffentlicht. Auf einem ist zu sehen, wie ein Mensch durch mehrere schwer bewaffnete Männer hingerichtet wird. In Nahaufnahme wird die Leiche gezeigt. Die beiden anderen Videos handeln von schwersten Misshandlungen gefesselter Gefangener.

Prozess in Augsburg: Gericht hatte Strafbefehl gegen Arzt ausgesprochen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hatte das Amtsgericht wegen des Delikts Gewaltdarstellung per Strafbefehl eine Geldstrafe in Höhe der jetzt rechtskräftig gewordenen Summe ausgesprochen. Der Arzt hatte Einspruch eingelegt, diesen aber auf die Höhe der Geldstrafe beschränkt, also die Tat letztlich eingeräumt. Kurz vor dem Prozess vor Richterin Julia Ehlert zog der Arzt über seinen Münchner Anwalt den Einspruch zurück, sodass das Urteil ohne Verhandlung rechtskräftig wurde.

