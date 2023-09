Prozess in Augsburg

06:00 Uhr

Augsburger hortete 37 Marihuana-Pflanzen in seiner Wohnung

Plus Ein Besuch in der Gartenhütte eines Freundes hat für einen 49-jährigen Augsburger fatale Folgen gehabt. Letztendlich landete er vor Gericht.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Ein harmloser Besuch bei einem Freund zog für einen 49-jährigen Augsburger fatale Konsequenzen nach sich. Die Zusammenkunft unter Kumpeln endete mit einer Durchsuchung der Polizei in seiner Wohnung und einem Verfahren vor dem Augsburger Amtsgericht. Dabei schienen die beiden Männer in der Gartenlaube Spaß gehabt zu haben.

Offenbar zu viel Spaß. Irgendjemand in der Nachbarschaft muss an jenem Mai-Abend im vergangenen Jahr die Polizei wegen Lärmbelästigung informiert haben. Offenbar hatten die Männer laut Musik gehört. Der 49-Jährige war bei seinem Freund zu Besuch. Beide saßen in der Gartenhütte, als plötzlich die Polizei auftauchte. Man habe sofort Marihuana-Geruch wahrgenommen, sagt ein Polizist als Zeuge dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Marlies Dorn aus. Er erinnere sich, dass eine Kleinstmenge des Betäubungsmittels gefunden wurde. Ein Gramm oder so, genau wisse er das nicht mehr. Für die Ermittler, die auch den Freund ins Visier nahmen, war das aber offenbar genug, um bei dem 49-Jährigen daheim die Wohnung zu durchsuchen. Dort wurden sie tatsächlich fündig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen