Augsburger Hundehalterin vor Gericht: Rottweiler beißt den kleinen Happy

Plus Ein kleiner Hundemischling wird in Oberhausen von einem frei laufenden Vierbeiner attackiert und verletzt. Dessen Frauchen war zudem wegen Beleidigung angeklagt.

Nicht nur bei den Menschen glaubt der Stärkere das Recht zu haben, den Schwächeren anzugreifen. Auch im Tierreich hat der Kleinere, der Schwache, oft das Nachsehen. Das bekam Happy zu spüren, ein kleiner Hundemischling, der Anfang Juli 2021 auf dem Erdgeschossbalkon einer Wohnung in Oberhausen von einem frei laufenden Rottweiler angefallen und an Nase und Ohr erhebliche Bisswunden erlitten hatte. Das Frauchen des angriffslustigen Vierbeiners hatte sich auch selbst noch mächtig erregt und die Halterin von Happy mit den Worten "Hau ab mit deinem Köter, du Fotze, du Schlampe" beleidigt. Ein Strafbefehl des Amtsgerichts über eine Sanktion von 1350 Euro (90 Tagessätze zu je 15 Euro) war die Quittung. Dagegen hatte die 39-Jährige Einspruch eingelegt, sodass der tierische Fall nun vor Amtsrichterin Ulrike Ebel-Scheufele landete.