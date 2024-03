Augsburger Klimaaktivist Alexander Mai steht am Dienstag vor Gericht

Der bekannte Klimaaktivist aus Augsburg muss sich vor dem Amtsgericht verantworten. Unter anderem geht es um eine Baumbesetzung. Aus dem Klimacamp kommt Kritik.

Dem bekannten Augsburger Klimaaktivist Alexander Mai wird am Dienstag vor dem Amtsgericht der Prozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft Augsburg legt dem 27-Jährigen unter anderem eine "Baumbesetzung" in der Sommestraße im Oktober 2022 zur Last, die vom Klimacamp initiiert worden war. Damals protestierten die Aktivisten mit der Aktion gegen Baumfällarbeiten auf dem Areal des Reese-Parks. Laut Anklage soll Mai das mit Bauelementen umstellte Baustellengelände betreten und einen Baum mit Klettergurten bestiegen haben. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als Hausfriedensbruch und hat daher gegen Mai einen Strafbefehl erwirkt, der eine Geldstrafe von 1600 Euro vorsah. Da der 27-Jährige hiergegen Einspruch einlegte, kommt es nun zum Prozess.

Prozess gegen Klimacamper in Augsburg: Auch Vorwürfe der Beleidigung

Dort geht es unter anderem auch um Vorwürfe der Beleidigung und der üblen Nachrede, da der Aktivist auf der Homepage des Klimacamps zwischen Dezember 2020 und Januar 2022 selbst verfasste Protokolle über Sitzungen des Stadtrats veröffentlicht haben soll, in denen er Mitglieder der AfD-Fraktion unter anderem als "Clown" und "Nazi" und die CSU-Stadtratsfraktion als „Affen“ bezeichnet haben soll. Mai droht nach Auskunft von Vertretern des Klimacamps eine Gesamtgeldstrafe von 10.000 Euro. Die Klimaaktivisten kritisieren die aus ihrer Sicht überharte Verfolgung der Behörden und rügen etwa eine Hausdurchsuchung bei Mai im Jahr 2022. Im November hatten die Aktivisten angekündigt, das Klimacamp eventuell an die "Letzte Generation" zu übergeben, sollte es ein hartes Urteil geben. (jaka)