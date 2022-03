Prozess in Augsburg

Bekannter Unternehmer Anton Lotter stellt falschen Polizisten eine Falle

Plus Als Betrüger den Immobilienunternehmer Anton Lotter um Geld bringen wollten, fiel dieser nicht darauf herein. Nun wird in dem Fall ein weiterer Täter in Augsburg verurteilt.

Von Klaus Utzni

Der erfahrene Immobilienunternehmer Anton Lotter, 85, ließ sich nichts vormachen. Als er im November 2017 den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten bekam, der ihm riet, sein Geld sei wegen eines Einbruchs in der Nachbarschaft in Stadtbergen nicht mehr sicher und besser bei der Polizei aufgehoben, da wurde Lotter stutzig. Und damit nicht zum Opfer einer betrügerischen Bande mit Sitz in der Türkei, die auch derzeit noch immer alte ahnungslose Menschen mit fingierten Anrufen um ihr Vermögen bringt. Der Unternehmer half der Polizei, den Tätern eine Falle zu stellen.

