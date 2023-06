Prozess in Augsburg

Berliner Fußballfan soll vor FCA-Spiel mit Auto auf Polizisten zugefahren sein

Blick auf die WWK-Arena und den Parkplatz in Augsburg. Hier in der Nähe soll im September vergangenen Jahres ein Hertha-Fan auf einen Polizisten zugefahren sein.

Plus Ein Anhänger von Hertha BSC muss sich in Augsburg vor Gericht verantworten, weil er auf seinen Beamten zugesteuert haben soll. Im Prozess sagt der Angeklagte: So war es nicht.

Ein 26-jähriger Berliner soll im Vorfeld der Fußball-Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und Hertha BSC Berlin im vergangenen September mit seinem Auto in schnellem Schritttempo auf Polizeibeamten zugefahren sein, der ihn hatte anhalten wollen. Nur durch einen eiligen Schritt zur Seite habe sich der Polizist retten können, um nicht angefahren zu werden, heißt es in der Anklage. Nun wurde der Fall am Amtsgericht verhandelt. Dort sagte der Angeklagte: Er habe nie die Absicht gehabt, jemanden zu verletzen.

Stattdessen habe er in einer Kolonne fahrend der Anweisung eines vorausfahrenden Polizeiwagens Folge geleistet und den anderen Beamten mit der Anhaltekelle sehr spät erkannt. Er sei diesem aber ausgewichen.

