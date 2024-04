Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

Betrüger agieren raffiniert: Mann wegen Geldwäsche verurteilt

Plus Ein Koch aus Augsburg ist in Betrugstaten verstrickt. Die Opfer: zwei Senioren aus dem Bundesgebiet. Im Prozess zeigt sich auch, mit welchem Aufwand die Täter agieren.

Von Peter Richter

In der heutigen digitalisierten Welt haben Betrüger vielfältige Möglichkeiten entwickelt, um ihre Opfer auszutricksen und finanziell zu schädigen. Eine beliebte und leider auch sehr erfolgreiche Betrugsmasche sind Anrufe von falschen Bankmitarbeitern. Die Täter agieren dabei mit beeindruckender Professionalität. Ein Prozess vor dem Augsburger Amtsgericht hat dies einmal mehr deutlich gemacht.

Falscher Anruf von Bank

Vor dem Amtsgericht stand ein gelernter Koch aus Augsburg, 37 Jahre alt. Betrug in zwei Fällen mit einem Schaden von 112.000 Euro hatte die Staatsanwältin angeklagt. Es ist die bekannte Masche, auf die ein Senior im Taunus hereingefallen ist. Vor zwei Jahren hatte er einen Anruf erhalten, am Telefon meldete sich seine Bank, das behauptete der Anrufer zumindest, der auch schilderte, auf dem Konto sei ein Trojaner entdeckt worden war. Wunschgemäß gab der Kunde seine TAN-Nummer heraus, um so der Bank zu ermöglichen, den Eindringlich unschädlich zu machen. Die Täter räumten noch am selben Tag sein Konto leer. 53.000 Euro waren weg.

