Prozess in Augsburg

12:30 Uhr

Betrüger nutzten Familienvater für Geldwäsche – dafür kommt er vor Gericht

Plus Ein Augsburger fiel auf gerissene Betrüger herein, die sein Bankkonto nutzten, um an geklaute Gelder zu kommen. Warum der Familienvater angeklagt wurde.

Von Peter Richter

Der Augsburger Justiz eilt gerade unter Münchner Strafverteidigern der Ruf voraus, harte Strafen zu verhängen. Tatsächlich liegt es schon Jahrzehnte zurück, dass ein Augsburger Richter in Justizkreisen "Papa gnädig" genannt wurde. Was aber für Angeklagte nicht bedeutet, dass sie - in Augsburg vor Gericht gestellt - nicht auch auf Milde hoffen dürfen. So geschehen jetzt im Fall eines 37 Jahre alten Mannes, vor dem Amtsgericht der leichtfertigen Geldwäsche angeklagt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .