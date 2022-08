Prozess in Augsburg

Betrug an Senioren: Falscher Polizist fordert Opfer auf, 110 zu wählen

Plus Ein Prozess in Augsburg zeigt, mit welchem Aufwand Telefonbetrüger inzwischen agieren. Eine kriminelle Bande erbeutete mit dreister Masche hohe Beträge.

Von Jan Kandzora

Die Männer, die bei Opfern in der Region Augsburg und in Baden-Württemberg anriefen, hatten erschütternde Geschichten parat. So wie all jene Betrüger, die in den vergangenen Jahren als falsche Polizisten Menschen um große Summen brachten. Am kommenden Dienstag startet am Landgericht Augsburg einmal mehr ein Prozess, der sich um die bekannte kriminelle Masche dreht. Doch gibt es Besonderheiten. Das Agieren der mutmaßlichen Bande war den Ermittlungen zufolge enorm dreist, der Schaden, den sie anrichtete, hoch. Der Fall ist auch ein Beispiel dafür, mit welchem Aufwand und perfiden Methoden die Täter agieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

