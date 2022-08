Anleger verlieren durch Betrug mit "Cyber-Trading" Millionen

Plus Der Geschäftsführer eines kriminellen Callcenters im Kosovo steht in Augsburg vor Gericht. Der Mann gesteht und muss ins Gefängnis – doch eines verrät er nicht.

Einblicke hinter die Kulissen einer international operierenden Cybertrading-Industrie, die seit Jahren mit kriminellen Methoden Privatanleger um Millionenbeträge schädigt, lieferte ein Prozess, der jetzt vor einer Wirtschaftsstrafkammer des Augsburger Landgerichts endete.