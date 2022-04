Bisse und Schläge nach Narkose: Augsburger Gericht spricht Patienten frei

Nach einer Operation am Augsburger Klinikum kommt es im Aufwachraum zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein Patient einen Arzt in den Arm beißt. Warum er nicht verurteilt wird.

Wer nach einer Operation aus der Narkose erwacht, weiß in den ersten Augenblicken nicht so recht, wo er sich überhaupt befindet. Erst nach und nach erhellt sich der Blick. Ein Narkosemittel kann postoperativ auch negative Folgen haben – von Übelkeit und Depressionen bis zu Bewusstseinsstörungen. Nach einem urologischen Eingriff bei einem heute 26-jährigen Mann im August 2018 im damaligen Zentralklinikum Augsburg kam es im Aufwachraum zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung mit fatalen Folgen: Der Patient biss einem Narkosearzt kräftig in den linken Unterarm. Der Arzt erlitt einen Nervenschaden von Dauer, der ihm immer noch zusetzt. Neben mehreren zivilrechtlichen Prozessen musste sich der Patient mehr als dreieinhalb Jahre nach dem Vorfall nun vor dem Augsburger Strafgericht wegen Körperverletzung verantworten. Und wurde überraschend freigesprochen.

An jenem Augustnachmittag war der Patient, dem ein Blasenkatheder gelegt worden und der an diverse medizinische Geräte angeschlossen war, vom OP in den Aufwachraum verlegt. Er soll wach gewesen sein und sich zunächst ganz normal verhalten haben. Doch urplötzlich änderte sich seine Stimmung. Eine Krankenschwester sagt als Zeugin im Prozess vor Richterin Susanne Scheiwiller: "Er wollte unbedingt aufstehen, wollte essen und trinken, auf die Toilette gehen. Er war wütend, hat sich beschwert, mich beschimpft und auch bespuckt. Dann hat er mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen, mich am Jochbein getroffen."

Handgreiflichkeiten in Augsburger Krankenhaus: Biss als "Panikreaktion"

Der Schwester kamen der Narkosearzt und weitere Kolleginnen zu Hilfe. Eine 45-Jährige erinnert sich: "Wir mussten ihn zu viert festhalten, er war ja an Schläuchen angeschlossen. Da hat man keine andere Wahl." Auch die entscheidende Szene hat die Krankenschwester gesehen: "Der Arzt hat dem Patienten das Gesicht mit dem Ellenbogen zur Seite gedrückt. Da hat der Patient zugebissen." Die Zeugin lässt durchblicken, dass sie mit der Handlungsweise des Arztes nicht einverstanden gewesen sei. "Das mit dem Ellenbogen hätte es gar nicht gebraucht." Den Biss habe sie als "Panikreaktion" des Patienten empfunden. Auch weil man ihm ein Beruhigungsmittel habe spritzen wollen und er auf seine Frage, ob ihm Drogen gespritzt würden, offenbar keine Antwort erhalten habe.

Der Narkosearzt, 44, der im Prozess mit seiner Anwältin Laura Tietgen als Nebenkläger auftritt, berichtet, der Angeklagte habe gesagt, er sei Privatpatient und werde sein Recht einfordern, habe ihn eben gebissen, ihm ins Gesicht "und 20- bis 30-mal auf den Oberarm geschlagen". Und dann habe er gefragt: "Na, hat's wehgetan?" Der Zeuge sagt, er habe einen Dauerschaden an einem Nerv erlitten, habe immer noch Probleme mit dem Greifen und müsse starke Medikamente einnehmen. Der Angeklagte selbst (Verteidiger: Carsten Rücker) beteuert, er habe an die Situation keinerlei Erinnerung. Er wisse nur noch, dass er in den OP-Saal gefahren worden sei. Und später habe er im Aufwachraum nur die Worte der Schwester gehört: "Wenn sie noch mal handgreiflich werden, bekommen sie eine Tablette."

Angriff in Augsburger Uniklinik: Das sagen Gutachter zu dem Vorfall

Richterin Scheiwiller hat zwei Gutachten einholen lassen – eines der Rechtsmedizin, eines vom psychiatrischen Sachverständigen Oliver Kistner. Der bejaht durchaus die Meinung, dass das Bewusstsein eines Patienten auch nach dem Aufwachen aus der Narkose eingeschränkt sein kann. Möglich sei aber auch, dass der Patient sogar in eine Wahnstimmung verfalle, in einen "bewusstseinsverschobenen Zustand". Dies bedeute: Schuldunfähigkeit.

Anklage und Nebenklage fordern am Ende eine Verurteilung des 26-Jährigen. Verteidiger Rücker dagegen plädiert wegen Schuldunfähigkeit auf Freispruch. Die Aggression sei nicht von seinem Mandanten, sondern vom Arzt ausgegangen, der in einem Zivilverfahren rund 50.000 Euro Schadensersatz fordere. Das Gericht folgt dem Antrag der Verteidigung. Der Angriff des Patienten sei nicht willensgesteuert gewesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

