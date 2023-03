Prozess in Augsburg

07:00 Uhr

Dealer schickt Bruder mit Rucksack voller Drogen los – und muss in Haft

Plus Ein 32-jähriger Mann aus Augsburg handelt und lagert Drogen in großem Stil. Als die Polizei ihn durchsucht, bringt er auch seinen kleinen Bruder in Schwierigkeiten.

Von Jan Kandzora

Als die Ermittler die Drogenlager von Peter S. (Name geändert) aushoben, wurden die Beamten fündig. Im Januar 2022 waren in einer Garage an seinem Arbeitsplatz mehr als ein Kilogramm Amphetamin und rund 700 Tabletten Ecstasy entdeckt worden, drei Monate später stießen die Beamten noch einmal auf eine vergleichbare Menge illegaler Betäubungsmittel beim 32-Jährigen. Mit Peter S. hatten sie einen Mann geschnappt, der in größerem Stil gedealt hatte, davon waren die Kripo-Leute überzeugt. Nun ist der 32-Jährige zu einer längeren Gefängnisstrafe verurteilt worden - ein Schicksal, das sein Bruder, der ihm geholfen hatte, gerade noch abwenden konnte.

