Prozess in Augsburg

07:00 Uhr

Prozess um Pflege-Razzia wird Augsburg 2022 weiter beschäftigen

Plus Bei der Pflege-Razzia in Augsburg fanden Polizisten bei Marc S. gut sieben Millionen Euro in Bargeld und Gold. Wie kam der Hauptverdächtige an das Geld?

Von Jan Kandzora

Seit dem 23. Oktober 2019 ist die Pflegebranche in Augsburg eine andere. Damals gingen Ermittler gegen acht der 60 Pflegedienste der Stadt vor, es war vermutlich eine der größten Razzien, die es in Augsburg überhaupt je gegeben hat. Mehr als 500 Beamte durchsuchten in Augsburg rund 170 Büros und Privatadressen, mehr als ein Dutzend Beschuldigte kamen zunächst in Untersuchungshaft. Seit 2021 läuft nun an den Gerichten die juristische Aufarbeitung, einige Angeklagte im Fall des Pflegedienstes „Fenix“ wurden bereits verurteilt, zum Teil zu langen Haftstrafen. Ein besonders spektakulärer Fall – es geht um Bargeld in Millionenhöhe –entwickelt sich derweil zum Mammut-Prozess.

