Prozess in Augsburg

vor 15 Min.

Drei Tote durch Schüsse in Langweid: Staatsanwaltschaft klagt mutmaßlichen Mörder an

Plus Gerhard B. aus Langweid soll drei Menschen regelrecht hingerichtet haben. Nun sind die Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Von Jan Kandzora

Im Fall des Dreifachmordes von Langweid (Landkreis Augsburg) hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen den mutmaßlichen Täter Gerhard B. erhoben. Die Ermittler sehen es nach Informationen unserer Redaktion als erwiesen an, dass der 64-Jährige im Juli vergangenen Jahres drei Menschen in seiner Nachbarschaft in der Gemeinde erschoss. Wie berichtet, soll der Sportschütze an einem Freitagabend gegen 19.15 Uhr zu den Nachbarn in dem Mehrfamilienhaus in der Langweider Schubertstraße gegangen sein, im Flur plötzlich eine Pistole gezogen und unvermittelt auf das Ehepaar geschossen haben. Der 52-jährige Mann und die 49-jährige Frau waren sofort tot. Danach ging Gerhard B. offenbar zu einer anderen Wohnung und soll durch die geschlossene Tür gefeuert haben. Die Schüsse trafen eine 72-jährige Bewohnerin tödlich. In der Anklage geht es indes neben diesen Taten auch um zwei Mordversuche.

Der Hintergrund: Im Anschluss an das Blutbad in dem Vier-Parteien-Haus soll Gerhard B. mehrere hundert Meter weiter in eine andere Straße in der Gemeinde im Landkreis Augsburg gefahren sein, wo nach Informationen unserer Redaktion der Sohn der 72-jährigen Getöteten lebte. B. soll dort ebenfalls durch die geschlossene Wohnungstür gefeuert haben. Der 44-jährige Mann und seine 32 Jahre alte Partnerin wurden dabei schwer verletzt. Motiv für die Bluttat war den Ermittlungen zufolge ein banaler Nachbarschaftsstreit gewesen. Die Taten aus dem Juli vergangenen Jahres hatten bundesweit für Entsetzen gesorgt; auch aufgrund der Kaltblütigkeit, mit der Gerhard B. offenbar vorging. Nach Informationen unserer Redaktion aus Ermittler- und Justizkreisen soll B. nicht wahllos geschossen haben, sondern ganz gezielt in den Kopf seiner Opfer.

