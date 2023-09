Prozess in Augsburg

Drogen am Steuer: Autofahrerin muss ein Jahr Urinproben abgeben

Weil sie deutlich zu schnell unterwegs war und einen Fahrfehler machte, wurde die Polizei auf eine Autofahrerin in Augsburg aufmerksam.

Plus Weil eine junge Autofahrerin unter Drogen am Steuer in Augsburg erwischt wurde, stand sie vor Gericht. Dem Richter erzählte die 19-Jährige von einem Schockerlebnis.

Auch so kann eine Jugendsünde aussehen: sich berauscht ans Steuer setzen. Im Fall einer 19-Jährigen ist glücklicherweise nicht viel passiert. Außer dass sie jetzt ohne Führerschein dasteht, im Laufe eines Jahres dreimal das Ergebnis von Urinproben ans Gericht schicken muss. Unter Drogen wird sie voraussichtlich nicht mehr Autofahren, wenn es stimmt, was sie im Prozess Amtsrichter Bernhard Kugler versichert hat: "Ich habe vor einem halben Jahr damit Schluss gemacht."

Vielleicht wäre ihr Drogenkonsum gar nicht aufgefallen, doch die junge Frau hatte im vorigen November von der B17 kommend deutlich zu schnell die Stadtgrenze passiert. Was ihr erst auffiel als sie eine Polizeistreife überholte. Als sie erschrocken abbremste, geriet ihr Fahrzeug ins Schlingern. Die beiden Polizisten sahen, wie sie aufs Bankett geriet, um Haaresbreite die Leitplanke verfehlte. "Wir konnten nicht darüber hinwegsehen", sagte einer der Polizisten als Zeuge. Was folgte war der übliche Pustetest in den Alkomaten, er fiel jedoch negativ aus. Der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, bestätigte sich, als sie anschließend bei der Polizei eine Urinprobe abgeben musste.

