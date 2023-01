Drogen im Wert von 25.000 Euro im Rucksack: Brüderliche Hilfe geht schief

Plus Als die Polizei zu einer Razzia bei einem mutmaßlichen Drogendealer in Augsburgs Innenstadt anrückte, versuchte ein 26-Jähriger seinem Bruder zu helfen. Es misslang.

Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Es bedeutet, dass eine Blutsverwandtschaft zu einer ganz engen Beziehung führt. Die Beziehung unter Geschwistern ist die längste im Leben. Der ältere Bruder passt auf die "kleine" Schwester oder den "kleinen" Bruder auf. Wenn Not am Mann ist, wird geholfen, ohne lange zu fackeln. Keine Sekunde gezögert hat im April 2022 auch ein 26-Jähriger, um seinem älteren Bruder, einem mutmaßlichen Drogendealer aus Augsburg, aus der Patsche zu helfen.