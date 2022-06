Prozess in Augsburg

Drogenring am Drei-Auen-Platz: Rädelsführer zu Haftstrafen verurteilt

Plus Im Prozess um illegale Drogen-Deals in Oberhausen schickt das Amtsgericht drei junge Männer ins Gefängnis. Abgeschlossen ist der Verfahrenskomplex noch nicht.

Von Jan Kandzora

In den Verfahren um den Drogenring am Oberhauser Drei-Auen-Platz hat das Amtsgericht nun drei junge Männer verurteilt, die als Organisatoren der illegalen Geschäfte gelten. Die drei 18, 19 und 20 Jahre alten Männer waren der Anklage zufolge "Rädelsführer" einer von Ermittlern der Polizei und der Staatsanwaltschaft angenommenen Bande, die ab Sommer 2021 kiloweise Marihuana an Abnehmer aus der ganzen Stadt verkauft haben soll. Zwischenzeitlich saßen mindestens zwölf junge Menschen zwischen 16 und 21 Jahren in Untersuchungshaft; die Verdächtigen hatten den Ermittlungen zufolge unterschiedliche Funktionen, einer von ihnen fungierte demnach etwa als "Bodyguard", eine andere als Chauffeurin, einige als Verkäufer.

