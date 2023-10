Prozess in Augsburg

vor 23 Min.

Ein Schlag am Kö kostete fast ein Leben: Prozess in Augsburg beginnt

Am Königsplatz in Augsburg hat sich kurz vor Jahreswechsel eine schwere Straftat ereignet. Nun soll ein 19-Jähriger vor Gericht.

Plus Ein junger Erwachsener soll einen Mann am Königsplatz in Augsburg mit einem Schlag fast umgebracht haben. Nun kommt der Verdächtige vor Gericht - und ein Begleiter von ihm.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Seit einem Dreivierteljahr sitzt Manuel R. (Name geändert) in Untersuchungshaft. Der junge Mann, kürzlich 19 Jahre alt geworden, hat im Dezember 2022 einen damals 44-Jährigen bei einer Auseinandersetzung im Nachtleben am Königsplatz geschlagen und dabei so schwer verletzt, dass sein Kontrahent beinahe gestorben wäre und mehr als zwei Wochen im Koma lag. Zumindest gehen die Ermittler davon aus, dass es so war. Sie stützen ihren Verdacht unter anderem auf die Videoüberwachung an dem Ort, die das Geschehen aufzeichnete. Im Prozess, der am Donnerstag startet, wird es zugleich um Vorwürfe gegen den Begleiter des 19-Jährigen gehen, der am Konflikt ebenfalls beteiligt gewesen sein soll.

Wie berichtet, soll der 44-Jährige an dem Tag, dem 31.12.2022, gegen 6 Uhr in der Früh am Königsplatz in einen Streit mit Manuel R. und einem damals anderen 18-Jährigen geraten sein, die Polizei sprach danach von einer "gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung". Manuel R. soll "erheblich alkoholisiert" gewesen sein, der 44-Jährige "überdurchschnittlich alkoholisiert". Eine alkoholgeschwängerte Situation, die hochkochte, so klangen die ersten Einschätzungen der Ermittler. Und eine, die eigentlich schon hätte beendet sein können, als der 44-Jährige auf dem Boden lag und die beiden jungen Männer nach mehreren Tritten von ihm abließen. Manuel R. soll das Opfer mehrfach gegen den Kopf getreten und erst aufgehört haben, als Zeugen ihn ansprachen. Laut Anklage soll der 44-Jährige danach wieder aufgestanden und dem Duo gefolgt sein, sprach es demnach erneut an – daraufhin soll Manuel R. noch einmal zugeschlagen haben. Es war der eine fatale Schlag, der fast das Leben des 44-Jährigen gekostet hätte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen