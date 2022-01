Prozess in Augsburg

vor 35 Min.

Er begrapschte Mädchen in der Tram: 78-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Als Mädchen am Königsplatz in eine Straßenbahn stiegen, wurden sie von einem alten Mann belästigt. Der Fall landete nun vor einem Augsburger Schöffengericht.

Plus Ein älterer Mann hat in einer Augsburger Straßenbahn Mädchen sexuell belästigt. Bei Polizei und Gericht ist er kein Unbekannter. Im Prozess gerät er in Rage.

Von Ina Marks

Anfangs will er es nicht gewesen sein. "Dann vernehmen Sie die Weiber, wenn die solche Sachen erzählen", sagt der ältere Mann wütend zum Richter. Ein 78-jähriger Augsburger muss sich unter anderem wegen sexueller Belästigung von Kindern vor dem Schöffengericht verantworten. Dem Senior wird vorgeworfen, zwei Mädchen in einer Straßenbahn begrapscht und ein weiteres geschlagen zu haben. Der Mann ist am Gericht kein Unbekannter.

