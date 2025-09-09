Icon Menü
Er wollte zur Weihnachtsfeier: 31-Jähriger raste mit 120 durch Augsburg

Ein 31-Jähriger rast mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt, hinter ihm die Polizei. Die hat Schwierigkeiten, ihn zu stoppen. Vor Gericht nennt er mehrere Gründe.
Von Michael Siegel
    Nur mit Mühe konnte die Polizei im November 2024 einen 31-Jährigen stoppen, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Augsburg gerast war.
    Nur mit Mühe konnte die Polizei im November 2024 einen 31-Jährigen stoppen, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Augsburg gerast war.

    Das hatte sich der Angeklagte anders vorgestellt: Statt sein Strafmaß zu reduzieren, gab es einen Zuschlag. Nach einem Urteil des Augsburger Amtsgerichts muss ein 31-jähriger Autofahrer aus Donauwörth wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung 5600 Euro Strafe zahlen und zusätzlich seinen Führerschein für neun Monate abgeben. Der Mann hatte in Teilen gestanden, mit seinem Auto schneller als erlaubt auf der B 17 im Stadtgebiet unterwegs gewesen zu sein. Er hatte aber eine Begründung für sein Tempo.

