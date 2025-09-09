Prozess in Augsburg Er wollte zur Weihnachtsfeier: 31-Jähriger raste mit 120 durch Augsburg

Ein 31-Jähriger rast mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt, hinter ihm die Polizei. Die hat Schwierigkeiten, ihn zu stoppen. Vor Gericht nennt er mehrere Gründe.