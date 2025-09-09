Er wollte zur Weihnachtsfeier: 31-Jähriger raste mit 120 durch Augsburg

Das hatte sich der Angeklagte anders vorgestellt: Statt sein Strafmaß zu reduzieren, gab es einen Zuschlag. Nach einem Urteil des Augsburger Amtsgerichts muss ein 31-jähriger Autofahrer aus Donauwörth wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Nötigung 5600 Euro Strafe zahlen und zusätzlich seinen Führerschein für neun Monate abgeben. Der Mann hatte in Teilen gestanden, mit seinem Auto schneller als erlaubt auf der B 17 im Stadtgebiet unterwegs gewesen zu sein. Er hatte aber eine Begründung für sein Tempo.
Prozess in Augsburg
