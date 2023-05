Falsche Krankenschwester aus Wertachkliniken räumt einen Teil der Taten ein

Eine Frau soll mit gefälschten Abschlüssen als Krankenschwester in den Wertachkliniken gearbeitet haben. Dann starb ein Mann. Nun hat sie sich zu den Vorwürfen geäußert.

Wie konnte Mandy R. (Name geändert) in der Wertachklinik in Schwabmünchen landen, als Krankenschwester auf der Intensivstation - und dort arbeiten? Die 42-Jährige aus dem Berliner Umland hatte keine Ausbildung für diese anspruchsvolle, herausfordernde Tätigkeit, dafür aber seit 2004 insgesamt 16 Eintragungen im Bundeszentralregister, wegen Betrugs, Diebstahls, Unterschlagung. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft der Frau unter anderem versuchten Mord vor. Sie soll, so die Anklage, den Tod eines Patienten in dem Krankenhaus billigend in Kauf genommen haben. Im Prozess vor dem Landgericht Augsburg gab die Angeklagte nun einen Erklärung ab.

Ihre Stellungnahme wurde von ihrem Verteidiger Andreas Boukai verlesen. Darin schilderte Mandy R., dass es ihr leidtue, dass der Patient, ein 73 Jahre alter, schwerkranker Mann, gestorben ist. Sie bereue es auch, sich als Krankenschwester ausgegeben und alle getäuscht zu haben, sagte Anwalt Boukai. Den Vorwurf der Urkundenfälschung räume seine Mandantin ein. Diese Tat sei mit einer Lüge im Familienkreis gestartet, wo Mandy R. demnach also offenbar bereits zuvor behauptet hatte, als Pflegerin zu arbeiten. Sie habe es nicht mehr geschafft, die Unwahrheit aufzuklären, die Lüge sei mit der Zeit immer größer geworden.

Prozess in Augsburg: Falsche Krankenschwester vor Gericht

Der Anklage zufolge war Mandy R. bis Juni 2021 bei Pflegediensten im Berliner Umland als ungelernte Helferin tätig gewesen und hatte sich beruflich verändern wollen, um mehr Geld zu erhalten. Sie soll daraufhin zwei Ausbildungszeugnisse gefälscht haben, in denen sie Abschlüsse und Kurse vorgaukelte, die sie in Wahrheit nie erbracht und belegt hatte. Sie bewarb sich damit bei dem Unternehmen, das Krankenschwestern im Intensivpflegebereich für befristete Zeiträume in Stationen im gesamten Bundesgebiet schickt, ab dem 1. Februar 2022 wurde die 42-Jährige den Ermittlungen zufolge als Leihschwester in den Wertachkliniken eingesetzt.

Nach einigen Tagen kam ein 73-jähriger Mann auf die Station, ein Patient, der nach einer OP intensivmedizinisch versorgt werden sollte. Laut Anklage verabreichte Mandy R. ihm erheblich zu viel Insulin, kontrollierte seinen Zustand kaum, versuchte später zu verschleiern, dass sein Blutzuckerwert deutlich zu niedrig war und informierte auch keinen Arzt über den kritischen Zustand des Patienten. Einen Tag später starb der Mann.

Krankenschwester war in den Wertachkliniken im Kreis Augsburg tätig

Die Ermittler konnten Mandy R. offenbar nicht nachweisen, dass tatsächlich ihre Handlungen den Tod des Mannes zur Folge hatten; der 73-Jährige hatte unter mehreren, schwerwiegenden Erkrankungen gelitten, die möglicherweise auch von sich aus zu seinem Tod geführt haben. Dennoch hätte die vorgeworfene Fehlbehandlung des Mannes diesen nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft umbringen können. Juristisch geht es um versuchten Mord, Urkundenfälschung und gefährliche Körperverletzung.

Während Mandy R. nun am zweiten Prozesstag den Vorwurf der Urkundenfälschung einräumte, bestritt sie, den Tod des Mannes billigend in Kauf genommen zu haben. Sie sei in der Schicht überlastet, überfordert und müde gewesen, schilderte Anwalt Boukai im Namen seiner Mandantin; sie habe den Mann zwar einmal kontrolliert, aber nicht stündlich. Aber: Sie habe, anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt, nichts verschleiern wollen und hätte sofort einen Arzt informiert, hätte sie geahnt, dass der Zustand des 73-Jährigen so schlecht gewesen sei. Als sie ihre Schicht beendet habe, sei der Patient noch ansprechbar gewesen, schilderte Mandy R. in der verlesenen Erklärung.

Die zuständige Schwurgerichtskammer am Landgericht hat vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

