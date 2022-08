Prozess in Augsburg

Falsche Polizisten setzen Klinikarzt als "verdeckten Ermittler ein"

Eine ungewöhnliche Betrugsserie endete im Januar 2022 am Augsburger Stadtrand. Der Prozess gibt Einblick in die Methoden einer Betrugsbande. Ein Angeklagter packt aus.

Von Klaus Utzni

"Die Polizei – Dein Freund und Helfer" – mit diesem Slogan betrieben Deutschlands Ordnungshüter jahrzehntelang Imagewerbung in eigener Sache. Wenn aber falsche Polizisten Bürgern ihre Hilfe anbieten im vermeintlichen Kampf gegen böse Gangster, dann ist höchste Vorsicht angesagt. Dann warten Betrug und heftige finanzielle Verluste. Ein theaterreifes Schurkenstück zog eine internationale, aus der Türkei gesteuerte Betrügerbande ab, die drei ältere Opfer um fünfstellige Bargeldbeträge und Wertgegenstände wie Gold und Schmuck abzockte. Es war ein außergewöhnlicher Ermittlungserfolg der Augsburger Kripo in einem anderen Fall, der zur Aufdeckung dieser Betrugsserie führte.

