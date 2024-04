Prozess in Augsburg

vor 16 Min.

Flitzer mit 14 Jahren: Beim FCA-Spiel rannte er über den Rasen

In einer packenden Partie hatte der FCA im Oktober 2023 den VfL Wolfsburg mit 3:2 besiegt. Bei dieser Begegnung in der WWK-Arena gab es einen Flitzer-Zwischenfall. Dieser wurde nun vor Gericht aufgearbeitet.

Von Klaus Utzni

Es lief die zweite Halbzeit im Bundesligaspiel zwischen dem FCA und dem VFL Wolfsburg am 28. Oktober 2023 in der WKK-Arena: Die meisten der 28.000 Zuschauer bekamen vermutlich mit, wie plötzlich ein junger Mann von der Osttribüne aus die Barriere zum Spielfeld überwand und dann schräg den grünen Rasen in Richtung der Uli-Biesinger-Tribüne querte. Ein sogenannter Flitzer, wie er gelegentlich in den Fußballarenen um Aufmerksamkeit buhlt. Das Besondere an jenem Spurt über das Spielfeld: Bei dem Flitzer dürfte es sich wohl um den vermutlich Jüngsten der Bundesligageschichte handeln. Er war im Oktober 2023 nämlich gerade mal 14 Jahre und zwei Monate alt.

Das Szenario ist auf einem nur wenige Sekunden dauernden Video auf Youtube festgehalten. Jetzt musste sich der Schüler vor Jugendrichter Bernhard Kugler verantwortlich. Der FCA hatte nämlich Strafantrag wegen Hausfriedensbruch erstattet, wie er dies in anderen Flitzer-Fällen eben auch handhabt. Für die Fans des FCA war es ein Match mit Gänsehaut-Atmosphäre, denn am Ende hieß es nach dramatischem Verlauf 3:2 für die Fuggerstädter. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel unter dem damals neuen Trainer Jess Thorup.

