Frau führt Taschenmesser bei Corona-"Spaziergang" mit und muss vor Gericht

Plus Das Augsburger Amtsgericht verurteilt eine 47-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Angeklagte selbst weist jede Schuld von sich.

2250 Euro Geldstrafe muss eine 47-jährige Augsburgerin bezahlen, weil sie im Januar bei einer Demonstration ein Taschenmesser mit einer neun Zentimeter langen Klinge bei sich gehabt hatte – was einen Verstoß gegen das bayerische Versammlungsgesetz darstellt. Das Augsburger Amtsgericht hat jetzt den Einspruch der Frau gegen einen entsprechenden Strafbefehl zurückgewiesen und die Strafe angehoben.