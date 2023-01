Prozess in Augsburg

Augsburger Gastronomen sollen Steuern hinterzogen haben

Plus Verantwortliche eines Augsburger Restaurants sollen bei verschiedenen Steuerangaben getrickst haben. Nun müssen sie sich vor dem Amtsgericht verantworten.

Es ist ein Fall, der ein wenig an den Prozess gegen den Münchner Promi-Koch Alfons Schuhbeck erinnert: Augsburger Gastronomen sollen im Laufe der vergangenen Jahre einen hohen Betrag an Steuern hinterzogen haben. Die Staatsanwaltschaft Augsburg wirft vier Verantwortlichen Steuerhinterziehung vor, offenbar sollen sie auch in einem asiatischen Restaurant in der Stadt mit einer Art manipuliertem Kassensystem gearbeitet haben, um Einnahmen zu verschleiern. Am Dienstag startet am Amtsgericht in Augsburg der Prozess gegen sie. Nach Informationen unserer Redaktion richten sich die Vorwürfe gegen vier Angeklagte, die Abgaben an den Staat hinterzogen haben sollen, teils geht es um hohe sechsstellige Beträge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

