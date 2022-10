Augsburg/Gablingen

vor 1 Min.

Handys und Drogen für Insassen: Gefängniswärter steht vor Gericht

Ein Gefängniswärter soll in der JVA Augsburg-Gablingen Insassen mit Handys und Drogen versorgt und dafür Geld bekommen haben. Nun muss er vor Gericht.

Plus Ein junger Mann, der in der JVA Augsburg-Gablingen arbeitete, soll Gefangenen Handys und Drogen besorgt haben. Auch eine frühere Kollegin des Beamten steht im Fokus der Justiz.

Von Jan Kandzora

Die Häftlinge im Trakt der Untersuchungshaft im Gablinger Gefängnis wussten offenbar, an wen sie sich wenden mussten, wenn sie ein Handy wollten oder Drogen. Zwar ist es keine Seltenheit, dass auch innerhalb von Haftanstalten Straftaten verübt werden, allen Sicherheitsmaßnahmen zum Trotz. Wenn es stimmt, was die Augsburger Staatsanwaltschaft annimmt, hat der Fall allerdings eine andere Dimension. Denn Baran L. * (Name geändert), 26 Jahre alt, der für illegalen Handel im Knast verantwortlich gewesen sein soll, arbeitete dort als Wärter.

