Nach Behandlungsfehler: Täuschte ein Frauenarzt seinen Bankrott vor?

Plus Ein Kind erleidet einen Geburtsschaden, ein Mediziner ist haftbar. Als die Versicherung nicht mehr zahlt, soll der Mann in Augsburg hohe Summen beiseite geschafft haben.

Dass Mediziner sich wegen Behandlungsfehlern vor Strafgerichten verantworten müssen, kommt nur selten vor. Ein 61-jähriger Frauenarzt soll indes demnächst wohl vor dem Amtsgericht in Augsburg stehen. Die Hintergründe des Falles sind gleichermaßen tragisch wie ungewöhnlich, die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner laut Anklage vorsätzlichen Bankrott vor.

Wie das Amtsgericht mitteilt, war der Gynäkologe in der Geburtshilfe tätig. Bei einer Entbindung im Jahr 2001, die der 61-Jährige betreute, erlitt ein Mädchen einen Geburtsschaden, der Angeklagte und die zuständige Hebamme sind dafür dem Gericht zufolge verantwortlich und haftbar. Das damalige Baby, heute demnach eine erwachsene Frau, ist seither dauerhaft behandlungs- und pflegebedürftig. Die Haftpflichtversicherungen des 61-Jährigen und der Hebamme übernahmen zunächst die Ansprüche, die aus dem Geburtsschaden entstanden. Laut Anklage soll sich im Laufe der Zeit jedoch herausgestellt haben, dass die Versicherungssummen nicht ausreichen werden, um künftige Ansprüche zu begleichen, der Arzt geriet offenbar in gehörige finanzielle Probleme.