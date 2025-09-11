Nach Attacke im Nachtleben: Worum es in der Anklage gegen Kö-Täter Halid S. geht

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Verdächtige aus Augsburg angeklagt, die im März 2025 zwei Männer in der Augsburger Innenstadt zusammengeschlagen haben sollen. Drei der fünf mutmaßlichen Täter sitzen seit Monaten in Untersuchungshaft, darunter der als „Kö-Täter“ bekannt gewordene Halid S., 22 Jahre alt. Er hatte 2019 einem 49-jährigen Mann am Königsplatz einen tödlichen Faustschlag versetzt und war später wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum jetzigen Verfahren.
Prozess in Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden