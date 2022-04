Gericht bestätigt Freispruch gegen früheren Vorsitzenden des Integrationsbeirats

Plus Der ehemalige Vorsitzende des Integrationsbeirats stand wegen Volksverhetzung vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Nun ist eine längere juristische Auseinandersetzung beendet.

Er hatte in einem Facebook-Beitrag die palästinensischstämmige Berliner SPD-Politikerin Sawsan Chebli als "rot-grüne Neofaschistin, Spalterin, Kriegstreiberin und Brandstifterin" bezeichnet. Dennoch wurde der ehemalige Vorsitzende des Augsburger Integrationsbeirates, Maximilian Rothermel, in zweiter Instanz vom Augsburger Landgericht vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Jetzt bestätigte das Bayerische Oberste Landesgericht diesen Freispruch, der damit rechtskräftig ist.