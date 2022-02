Gericht will klären, wie es zur blutigen Messerstecherei im Reese-Park kam

Die blutige Messerstecherei unter Jugendlichen sorgte für Aufsehen. Vor dem Landgericht Augsburg hat der Prozess um eine Gewalttat im Reese-Park begonnen.

Drei junge Männer und eine Frau müssen sich seit Freitag vor der Jugendkammer des Augsburger Landgerichtes wegen einer Gewalttat im Reese-Park verantworten, die vergangenes Jahr für Schlagzeilen sorgte. Einer von ihnen gilt als der mutmaßliche Haupttäter, ein inzwischen 22-jähriger Mann. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor, er soll mit einem Messer auf drei Mitglieder einer anderen Gruppe Jugendlicher eingestochen haben. Der 21-Jährige ist für die Justiz kein Unbekannter. In dem Verfahren spielt auch ein Geschäft mit Falschgeld eine Rolle.

8 Bilder Messerstecherei im Reese-Park: Bilder vom Polizeieinsatz Foto: Peter Fastl/Christoph Bruder

Der Prozess um die Messerattacke im Reese-Park startet in Augsburg

Die vier Freunde treffen sich auf der Anklagebank vor der Jugendkammer am Augsburger Landgericht wieder. Der 22-jährige Serkan P. (Name geändert) sitzt schließlich seit knapp einem Jahr in Untersuchungshaft in der JVA Gablingen. Als er von den Justizbeamten in den Gerichtssaal geführt wird und Journalisten ihre Kameras auf ihn richten, wirkt der bullige durchtrainierte Mann mit kurzen Haaren, Vollbart und einer auffallenden Tätowierung im Nacken selbstbewusst. Jedenfalls verbirgt er sein Gesicht nicht wie die drei anderen Angeklagten, die sich mit Blättern vor Blicken abschirmen. Die junge Frau auf der Anklagebank weint. Die 21-Jährige und ein 22-Jähriger sind unter anderem wegen Beihilfe zur Körperverletzung angeklagt, einem 19-Jährigen wird auch gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

Am Abend des 22. Februar 2021 trafen im Reese-Park im Augsburger Stadtteil Kriegshaber die drei Männer und die Frau auf eine Jugendgruppe. Hintergrund des Treffens waren laut der Anklage Ärger um Geldgeschäfte, doch laut dem mutmaßlichen Haupttäter Serkan P. ging es um Unstimmigkeiten wegen eines Drogengeschäfts. Die vierköpfige Clique um den Hauptangeklagten geriet mit den anderen in Streit. Der Konflikt endete blutig. Serkan P. (Verteidiger Andreas Boukai und Jörg Seubert) gab vor Gericht zu, ein Messer dabeigehabt zu haben - um sich im Notfall verteidigen zu können. Er gerierte sich als Opfer, das in Notwehr zustach.

Eines der Opfer verletzte er den Ermittlungen zufolge im Bereich der linken Achselhöhle, einem stach er in den Bauch. Der damals 17-jährige Samuel K. (Name geändert), der im Bauch getroffen wurde, erlitt schwere Verletzungen. Er musste notoperiert werden. Dabei wurde dem Jugendlichen, der von Anwalt Ralf Schönauer vertreten wird, ein Stück seines Darms entfernt.

Lesen Sie dazu auch

Messerstecherei Reese-Park: Extra Ermittlungsgruppe der Polizei

Serkan P., der zur Tatzeit noch 21 Jahre alt war und der sowohl die deutsche als auch die serbische Staatsbürgerschaft besitzt, ist bereits polizeibekannt, unter anderem wegen eines Raubdeliktes. Die Kriminalpolizei hatte nach dem Vorfall im Reese-Park damals eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet. Noch am Abend selber wurde mit einem großen Polizeiaufgebot nach dem Täter, Beteiligten und weiteren Spuren gesucht. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Wenige Tage später wurde der Verdächtige festgenommen.

Für den Prozess unter Vorsitz des Richters Lenart Hoesch sind vorerst neun Verhandlungstage angesetzt. Die Jugendkammer hat Termine bis in den April festgelegt. Mehrere Zeugen werden geladen. Für die Jugendkammer des Landgerichts dürfte es nicht ganz einfach werden, herauszufinden, wer von den Tatverdächtigen und Zeugen in der Nacht im Reese-Park was konkret gemacht hat.

Details über den Prozessauftakt und welche Rolle Drogen und Falschgeld spielten, lesen Sie demnächst in einem weiterführenden Bericht.