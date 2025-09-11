Gewalt im Nachtleben: Staatsanwaltschaft sieht "homophobe Tatmotivation"

Nach der Anklage gegen fünf Männer aus Augsburg wegen einer Gewalttat im Nachtleben im März 2025 hat sich nun die Generalstaatsanwaltschaft München zu Wort gemeldet. Wie berichtet, sitzen drei der mutmaßlichen Täter seit Monaten in Untersuchungshaft, darunter der als „Kö-Täter“ bekannt gewordene Halid S., 22 Jahre alt. Vier der Verdächtigen sollen an dem körperlichen Übergriff gegen zwei Männer beteiligt gewesen sein, ihnen Schläge und Tritte verpasst haben, einer der mutmaßlichen Täter die Opfer nach der Attacke bedroht haben. In einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Augsburg heißt es, man gehe davon aus, „dass auch eine homophobe Tatmotivation vorliegt“.

Hintergrund: Während des brutalen Angriffs sollen mehrere Täter die Opfer schwulenfeindlich beleidigt, sie etwa als „Schwuchteln“ verunglimpft haben. Ob die Gewalttat als homophober Angriff gewertet werden kann, dürfte im Prozess aber eine Streitfrage werden: Wie berichtet, zeigen Aufnahmen aus einer Überwachungskameras nach Recherchen unserer Redaktion, wie eines der Opfer vor dem körperlichen Gewaltausbruch regelrecht in die Gruppe der Täter springt – was die Täter möglicherweise ihrerseits als Angriff auffassten. In der Mitteilung der Staatsanwaltschaft heißt es, der Geschädigte habe sich eine Beleidigung nicht mehr weiter gefallen lassen wollen und sei auf einen auf der Gruppe zugegangen. Es dürfte absehbar darum gerungen werden, wie die Sekunden des Videos zu werten sind.

Die zuständige 1. Strafkammer des Landgerichtes muss noch über die Zulassung der Anklage entscheiden. Drei der Verdächtigen sitzen seit Monaten in U-Haft, darunter Halid S., der 2019 bereits eine Gewalttat im Nachtleben begangen hatte. Damals starb ein 49-Jähriger an den Folgen eines Schlages, den der heute 22-Jährige ihm verpasst hatte.