Gold im Wert von 80.000 Euro gestohlen: Einbrecher gönnt sich teure Hotelnacht

Der Einbruchsdiebstahl in ein Haus in Augsburg-Kriegshaber endete für einen 22-Jährigen vor dem Augsburger Amtsgericht.

Plus Ein Einbruchsdiebstahl in einem Haus in Kriegshaber hatte die Kripo beschäftigt. Nun musste sich ein 22-Jähriger vor Gericht verantworten. Wie man ihm auf die Schliche kam.

Von Michael Siegel

Sieben Monate Gefängnis wegen Diebstahls lautete die Strafe für einen 22-jährigen Angeklagten aus dem Augsburger Umland. Weil der Mann seit vergangenem Dezember in Untersuchungshaft gesessen hatte, durfte er den Verhandlungssaal am Augsburger Amtsgericht sofort als freier Mann verlassen. Es hätte um einiges schlechter kommen können für den Bauhelfer. Ihm wurde zusammen mit zwei Komplizen ein Einbruchdiebstahl vorgeworfen. Bei der Tat wurden aus einem leer stehenden Augsburger Wohn- und Geschäftshaus Münzen, Medaillen, Goldbarren und Ähnliches im Wert von über 80.000 Euro gestohlen.

Schon seit einiger Zeit stand der Gebäudekomplex in der Ulmer Straße in Kriegshaber leer. Die Wohnungen waren unbewohnt, die Geschäftsräume nahezu verwaist. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, wurden in dem Gebäude wohl unerlaubt Partys gefeiert. Die Eindringlinge waren wohl über eine unverschlossene Balkontür im Obergeschoss in das Haus gelangt – so auch die Diebe.

