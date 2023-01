Prozess in Augsburg

vor 34 Min.

Golf-Fahrer rast vor Polizei davon: Es hätte Tote geben können

Plus Ein Autofahrer ist mit über 100 Sachen durch Kriegshaber vor der Polizei davongerast. Was in dem Prozess geschildert wurde, klingt unfassbar.

Von Klaus Utzni

Alles begann mit einer beleidigenden Geste an jenem Abend Anfang Juni 2021 in Augsburg: Der Golf-Fahrer hielt lässig den linken Arm aus dem offenen Fenster und formte mit Daumen und Zeigefinger ein "L", das Zeichen für "Looser", auf Deutsch: Verlierer. Dann gab der heute 24-Jährige aus dem Raum Aalen Vollgas und bretterte auf der Ackermann-Straße mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde davon. Eine Zivilstreife der Verkehrspolizei hinterher. Was sich in den folgenden 15 Minuten abspielte, könnte man als "krimireife Verfolgungsjagd" betiteln. Ein wildes Rennen quer durch Kriegshaber, hochgefährliche Beinahe-Unfälle, zwei satte Karambolagen und zum Finale eine heftige Rauferei. Am Ende waren nicht die Beamten die Verlierer. Der "Looser" war der 24-Jährige, dem Staatsanwalt Andreas Roth in einem Prozess vor dem Schöffengericht 13 verschiedene Straftaten vorwirft.

