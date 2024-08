Großaufgebot im Gerichtssaal: Kripo hörte heimlich bei Drogendeals mit

Staatsanwalt Maximilian Dauer listet in seiner Anklageschrift insgesamt 29 Drogengeschäfte auf - Deals, teilweise im Kilobereich, mit Marihuana, Kokain, Heroin und Amphetaminen. Er nennt nicht nur den Tag der Übergabe des Rauschgiftes an die Käufer, sondern minutengenau die Uhrzeit und die exakte Örtlichkeit. Der Grund für die außergewöhnlich detaillierte Beweiskette: Drogenfahnder der Kripo hatten bei den Ermittlungen gegen einen Drogenring das „große Werkzeug“ technischer Überwachungsmethoden ausgepackt. Sie hörten Telefone ab, verwanzten die Innenräume eines Autos und brachten an Fahrzeugen GPS-Peilsender an. So waren die Ermittler bei den Drogengeschäften stets life mit dabei und hörten mit, was zwischen Dealer und Kunde besprochen wurde. Jetzt begann - zum zweiten Mal - beim Landgericht der Prozess gegen vier mutmaßliche Rauschgifthändler, die die Augsburger Szene monatelang mit großen Mengen Drogen versorgt haben sollen.

Im Sitzungssaal 179 im Strafjustizzentrum herrscht Enge, denn acht Anwälte verteidigen die vier Angeklagten, zehn Polizisten und zwei Justizbeamte sorgen für Sicherheit, die Anklage ist mit Maximilian Dauer und Simon Zechmann doppelt vertreten, das Gericht, die 14. Strafkammer unter Vorsitz von Nazanin Mozaffari, ist fünfköpfig, überdies verfolgen zwei Gutachter den Prozess. Das umfangreiche Verfahren hatte heuer schon einmal begonnen. Doch nach acht Sitzungstagen erkrankte ein Mitglied des Gerichts, der Prozess wurde abgebrochen und jetzt neu aufgerollt. Wieder sind schon jetzt 17 Verhandlungstage bis in den Dezember hinein terminiert.

Anklage gegen Drogendealer: Ergebnis monatelanger Ermittlungen

Die Anklage gegen die vier Männer unterschiedlicher Nationalität ist das Ergebnis monatelanger Ermittlungen der Kripo, die auf über 1000 Seiten Akten dokumentiert sind. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Quartett bandenmäßigen Drogenhandel vor. Die Männer sitzen seit Juli 2023 in verschiedenen Gefängnissen in Schwaben und Oberbayern in Untersuchungshaft. Zu Sitzungsbeginn werden sie in Handschellen und Fußfesseln in den Saal geführt.

Die Anklage sieht in dem 31-jährigen E. (Verteidiger: Andreas Thomalla und Andreas Schwarzer) den Kopf der Bande, den „Patron“, der die Gruppe steuerte, den Kauf von Drogen im Kilobereich vor allem in Holland ankurbelte, Preise festsetzte und sein Spezialwissen an die anderen weitergab. Die „rechte Hand“ des Chefs war aus Sicht der Anklagebehörde S., 26, (Verteidiger: Ulrich Svoboda und Bernd Szaunig). Er mischte und verpackte die Drogen, bahnte Geschäfte an und setzte die Interessen der Bande in der Szene durch, so die Anklage. Der Dritte im Bunde, M., 37, (Verteidiger: Marco Müller und David Mühlberger) war laut Anklage verantwortlich als Lagerist und Verkäufer, kümmerte sich um einen „Bunker“, ein Rauschgiftdepot in einer Garage in Schwabmünchen. Der Jüngste der Gruppe, der 22-Jährige L. (Anwälte Felix Hägele und Hannes Maletzke) war für ein Drogendepot in einer Garage im Univiertel zuständig.

Den Ermittlungen zufolge agierte die Bande ab Januar 2023, orderte immer wieder größere Mengen Rauschgift, vor allem Kokain aus Holland. Die Drogen wurden in großem Stil an Käufer im Raum Augsburg verdealt, Tausende von Euros wechselten jedes Mal den Besitzer. Die Drogenfahnder wussten stets Bescheide, lauschten den Verkaufsgesprächen und notierten so grammgenau die Menge des Rauschgifts und minutengenau die Übergabe. Am 13. Juli vergangenen Jahres griffen die Ermittler zu, unterstützt von einem Sondereinsatzkommando. Ein Kurier hatte in Rotterdam Koks eingekauft, war mit dem Auto zurück nach Bobingen gefahren und hatte die Ware in einem Rucksack und S. übergeben. Alle vier Verdächtigen plus der Kurier wurden festgenommen. Im Tresor eines Fast-Food-Restaurants in Gersthofen wurden fast 40.000 Euro sichergestellt, acht Luxusuhren, Goldschmuck und diverse Münzen beschlagnahmt, die beiden „Drogen-Bunker“ ausgeräumt.

Aufreger in der Pause: Disput zwischen Angeklagtem und Beamtin

Am ersten Prozesstag machen die vier Angeklagten lediglich Angaben zu ihrer Person. Zur Sache wollen sie sich nicht äußern. Einziger Aufreger: In einer Pause kommt es zu einem Disput zwischen einem der Angeklagten auf der einen und einer Justizbeamtin sowie Staatsanwalt Zechmann auf der anderen Seite. Der gibt zu Protokoll, er sei von dem Angeklagten beleidigt worden. Die Verhandlung wird am 2. September fortgesetzt. In Zusammenhang mit der Gruppe sind bei vorherigen Prozessen bereits weitere mutmaßliche Täter verurteilt worden, so der Kurierfahrer zu sieben Jahren Haft, ein Abnehmer zu sechseinhalb Jahren Gefängnis.