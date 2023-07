Prozess in Augsburg

vor 32 Min.

"Ich bringe deine Familie um": Frau stalkt Fahrlehrer über Jahre

Plus Eine Frau stellt ihrem ehemaligen Fahrlehrer in Augsburg massiv nach, auch eine Bewährungsstrafe hält sie nicht ab. Nun muss sie ins Gefängnis. Eines bleibt ein Rätsel.

Von Klaus Utzni Artikel anhören Shape

Eines bleibt am Ende ein Rätsel. Warum sucht die Angeklagte seit etwa fünf Jahren die Nähe ihres ehemaligen Fahrlehrers, stellt ihm bei allen möglichen Gelegenheiten nach? Der Wunsch nach einer Beziehung sei es nicht, bestreitet sie vehement entsprechende Absichten. Sie stehe nicht auf Männer. Die Angeklagte ist biologisch als Frau geboren, fühlt sich aber im falschen Körper, möchte ein Mann sein. „Ich bin ein Transgender“, sagt die 47-Jährige. Dass sie trotz eines gerichtlichen Verbots immer wieder im Umfeld des Fahrlehrers auftaucht, hat nun empfindliche Konsequenzen: Amtsrichterin Andrea Hobert verurteilte die Angeklagte wegen Nachstellung zu einer Gefängnissstrafe von einem Jahr.

Dass ein Gericht in diesem Fall von Stalking zu einer Haftstrafe greift, hat seinen Grund in der fünfjährigen Historie der Geschehnisse. Im Jahre 2018 hatte die 47-Jährige bei dem Fahrlehrer den Lkw-Führerschein gemacht. Danach blieb man per Handy in Kontakt, was, so der Fahrlehrer, 55, durchaus üblich sei, wie er jetzt im Prozess als Zeuge schildert. "Aber irgendwann ging es ins Private, ich wollte das beenden, habe ihr das auch so persönlich gesagt, dass sie mich in Ruhe lassen soll", beteuert er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen